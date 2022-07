Novedosa regla: fútbol inglés prohibirá los cabezazos en las categorías inferiores

Una revolucionaría regla llega al fútbol inglés. Este lunes, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) anunció la implementación de una norma que prohíbe los cabezazos en la categoría sub 12 y series inferiores a partir de la temporada 2022/2023.

La Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB) aprobó la iniciativa del ente rector del balompié inglés, que se usará como prueba en las divisiones menores para eliminar los cabezazos deliberados en los partidos.

“Si la prueba es un éxito, el objetivo es eliminar el cabezazo deliberado de todos los partidos de fútbol en el nivel U12 e inferior de la temporada 2023-24”, informó la FA mediante un comunicado oficial

“Este paso hará que las coincidencias en estos grupos de edad estén en línea con nuestra guía actual de cabeceo para entrenamiento, que ya recomienda que se elimine o restrinja el cabeceo en este nivel”, explicó el organismo.

El objetivo de esta regla es “mitigar cualquier riesgo potencial que pueda estar relacionado con cabecear el balón, incluidas las lesiones de cabeza a cabeza, de codo a cabeza o de cabeza a contacto con el suelo, y representa un enfoque cauteloso para jugar y disfrutar del fútbol mientras se investiga en curso”.

Ante un eventual éxito en las pruebas, el órgano rector del fútbol inglés buscará que esta norma sea una Ley para regir los partidos desde la categoría sub 12 hacia abajo.

The @FA has been granted approval from The International Football Association Board to introduce a new trial to remove deliberate heading in football matches across U12 level and below in England from the start of the 2022/23 season.

— The FA (@FA) July 18, 2022