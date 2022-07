Marco Rojas se despide de su exclub antes de firmar en Colo Colo: “Los extrañaré, pero no podía decir que no a esta oportunidad”

Marco Rojas aterrizó en Santiago para sellar su incorporación a Colo Colo. Durante este lunes, el volante neozelandés superó con éxito los exámenes médicos y mañana martes será presentado en el Monumental.

Antes de llegar a firmar su contrato con el “Cacique”, el mediocampista entregó un sentido adiós al Melbourne Victory, club que defendió durante los últimos dos años.

A través de redes sociales, el elenco australiano publicó un video en el cual aparece Rojas despidiéndose de los hinchas y de sus ahora excompañeros.

“Me gustaría tomar un par de minutos para decirles a todos muchas gracias. Gracias por el apoyo en este par de temporadas. Tuve una época espectacular como futbolista en este club”, indicó el jugador de padre chileno.

Dirigido a los fanáticos del Melbourne Victory, el volante señaló que “crearon un ambiente sin igual en esta liga. Fue la mejor sensación de alegría jugar frente a ustedes. Extrañaré esas tardes, pero estoy tomando una oportunidad a la que no le podía decir que no”.

Por último, el “Kiwi Messi” tuvo palabras para sus compañeros en el cuadro australiano. “Los aprecio mucho, estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve acá y el apoyo que recibí. Espero que estén destinados a otra gran campaña. Sé que harán todo para hacer que eso pase. Gracias, quizás nos veamos pronto, cuídense mucho”, concluyó.

Marco left this message for the fans that meant so much to him over his three stints at the Club. pic.twitter.com/1vh64JsDnl

