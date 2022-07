Este sábado, en una nueva jornada de definiciones en el Fútbol Formativo, O’Higgins de Rancagua se consagró campeón del Campeonato de Proyección (Sub 21) tras ganar la final ante la Universidad Católica por 3-0. Con esto, los rancagüinos coronaron una gran campaña, en la que fueron los líderes de la tabla en la temporada regular.

En semifinales, los celestes se impusieron en la tanda de penales a Palestino (10-9), luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. Por su parte, los cruzados derrotaron 4-3 a Audax Italiano, el segundo mejor clasificado en la primera fase del torneo.

En la final disputada en Quilín, los dirigidos por Víctor Fuentes se pusieron en ventaja tres minutos antes del término del primer tiempo, con el gol de Ronald Guzmán.

En el complemento, Nicolás Matamoros encaminó el triunfo del Capo de Provincia con un golazo de media distancia (66′). En el tercer minuto de descuento, Joaquín Tapia selló la victoria que le entregó el título a O’Higgins.

En las otras definiciones del Fútbol Formativo, Deportes Temuco derrotó 2-0 a la UC y se consagró en la categoría Sub 15. En la Sub 17, Palestino se impuso a Colo Colo y se quedó con el trofeo, mientras que en la primera final de este sábado, la UC se adjudicó el Campeonato Nacional Sub 16 tras vencer al Cacique.