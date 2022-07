Arturo Vidal ya está en Río de Janeiro para firmar su contrato que lo convertirá en flamante refuerzo del Flamengo. Incluso, el “King” fue un hincha más del club brasileño durante la noche de este miércoles, cuando presenció desde el estadio la clasificación del “Mengao” a cuartos de Copa Libertadores.

¿Qué figuras esperan a Arturo Vidal en Flamengo?

El volante chileno llega a un plantel plagado de estrellas, con varios jugadores que tienen extenso recorrido en el Brasileirao y otros que pasaron por equipos de élite del fútbol europeo.

En defensa, el “Flá” cuenta con el ex Atlético de Madrid y Chelsea, Filipe Luís (campeón de Europa League, Supercopa de Europa, LaLiga de España y Premier League); el ex Chelsea, PSG y Arsenal, David Luiz (ganador de Champions League, Europa League y Premier League); además del experimentado Rodrigo Caio (campeón de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y medallista de oro en Juegos Olímpicos).

En mediocampo, el “Mengao” tiene al seleccionado brasileño Éverton Ribeiro (con títulos en Copa Libertadores y Recopa Sudamericana); al talentoso de la selección uruguaya Giorgian de Arrascaeta (ganador de Copa Libertadores y Recopa Sudamericana); y al ex Juventus y Atlético de Madrid, Diego Ribas (campeón de LaLiga de España, Europa League, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana).

En delantera, aparece el ex Inter de Milán y Benfica, Gabriel Barbosa (medallista de oro en Juegos Olímpicos, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana); el ex Benfica, Éverton (con títulos de Copa Libertadores y Recopa Sudamericana), y el ex Wolfsburg, Bruno Henrique (campeón de de Copa Libertadores y Recopa Sudamericana).