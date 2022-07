Gustavo Quinteros lamenta el rendimiento de Colo Colo en Brasil: “No estuvimos concentrados, nos hicieron goles muy tontos”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, desarrolló un duro análisis tras la eliminación del cuadro albo en Copa Sudamericana a manos del Inter de Porto Alegre.

“Fue un partido que iniciamos ordenados, defendimos bien y pudimos convertir en un penal pero no fue el mejor partido nuestro, jugamos debajo de nuestro nivel en defensa. Fuimos frágiles en la marca y regalamos los últimos dos goles, fueron jugadas de desconcentración. Habíamos jugado muy bien allá y hoy muy por debajo, no queda otra que trabajar de lleno para concentrarnos en el campeonato nacional”, expresó el DT albo.

Lejos de aflojar sus cuestionamientos al desempeño del plantel de Colo Colo a nivel defensivo, Gustavo Quinteros insistió en el déficit del equipo habiendo quedado 1-0 en ventaja durante el primer tiempo.

“No esperaba un escenario así. Sé que tenemos un equipo competitivo, podemos ganar en cualquier cancha. Hoy no estuvimos concentrados, nos hicieron goles muy tontos por falta de concentración y marca. En el último gol me pareció offside, pero parece que a veces las líneas se marcan torcidas. Los últimos goles nos dejan fuera y fueron culpa nuestra. Cuando no te defiendes bien ante un equipo fuerte, lo pagas caro y así nos pasó”, recalcó el entrenador argentino del Cacique.

Gustavo Quinteros y un plantel “debilitado”

Al momento de evaluar si pudo haber dispuesto de mejores variantes con un mercado de pases más productivo por parte de Blanco y Negro, reparó en las bajas que sufrió para esta llave en Brasil.

“Empezamos la temporada con un equipo y jugamos debilitados, con dos jugadores importantísimos fuera como Amor y Fuentes. No pudimos fortalecer al equipo, esperamos hacerlo de acá al cierre del libro de pases. El objetivo principal sigue siendo el torneo nacional”, sostuvo junto con recalcar el ambiente motivante con el que Inter de Porto Alegre afrontó la revancha en Copa Sudamericana.

“No creo que haya influido negativamente la hinchada en nuestro equipo, pero seguramente sí positivamente al Inter. Eso es motivador para su equipo, entraron motivados y jugaron a un buen nivel. Nosotros estuvimos muy por debajo de nuestro nivel, sobre todo a nivel defensivo y con responsabilidad de todo el equipo“, cerró en conferencia de prensa.