Este viernes en entrevista con Los Tenores, Jorge Valdivia expuso que tiene decidido retirarse del fútbol profesional. Alejado de la actividad hace cinco meses, desde su efímero paso por el Necaxa, el exjugador reveló que tuvo la opción de vestir una nueva camiseta en el fútbol chileno durante el segundo semestre de la temporada 2022.

“Tuve una chance para ir a Santiago Wanderers. Me contactaron, pero ya tenía decidido retirarme. Fui claro y simple con ellos, que era imposible porque llevaba dos meses sin agarrar una pelota. Más que un aporte, era un riesgo. Fue una cuestión de ayuda mutua, porque sería un desastre y me echarían al mes”, comentó el “Mago”.

Además de su fallido regreso al fútbol chileno, Valdivia se refirió a su vínculo con Jorge Sampaoli en su paso por La Roja. “Mi relación con el siempre fue buena. Me trajo de vuelta a la selección. Pero cuando salió, se le cayó el cassette con algunos periodistas y eso no me gustó. Encontré que si fue criticado por sentirse rehén, es contradictorio ir a una reunión para que le crean todo lo que decía”, cuestionó el exfutbolista.

Pese a esta situación, el exseleccionado destacó el trabajo de Sampaoli como técnico. “Por capacidades, tenía derecho a ser entrenador de la selección de Argentina. No tuvo buen manejo grupal, pero no me sorprendió que fuera entrenador”, sostuvo.

De todos modos, Valdivia no dudó a la hora de elegir al estratega que más lo marcó en la selección chilena. “Marcelo Bielsa me dejó más que Sampaoli, futbolísticamente. Nos hizo entender de qué manera podíamos triunfar, más allá de que podamos hablar de cosas tácticas o técnicas, que sí podíamos. Aparte de elegir bien, tuvo suerte de encontrarse a un grupo de jugadores dispuesto a aprender y ganar”, manifestó.

Por último, el exjugador analizó el naciente proceso de Eduardo Berizzo al mando de La Roja. “Lo que hizo Berizzo antes acá no te asegura éxito, son etapas distintas. Tiene una oportunidad tremenda acá en Chile, tiene un sello propio, más allá de haber sido ayudante de Bielsa. Si fuera por eso, todos los que trabajaron con él serían un fenómeno. Tiene tiempo para trabajar, ojalá le vaya bien, pero su llegada no asegura un éxito similar al de Bielsa”, concluyó Jorge Valdivia.