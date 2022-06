Durante la edición de este jueves en Los Tenores de ADN, el “Tenor Bicampeón”, Jean Beausejour, reveló un frustrado fichaje que tuvo al fútbol italiano en los últimos años de su carrera futbolística.

El ex zaguero de la selección chilena comenzó explicando lo rápido que fue su polémico paso de Colo Colo a U. de Chile en 2016. “Fue algo cortito, desde la U me manifestaron la intención, me preguntaron si yo estaba dispuesto. Yo les dije que sí, que vamos nomás y a bancarse las de los propios y contrarios”, señaló.

Sin embargo, en ese mismo año el otrora lateral izquierdo recibió una increíble oportunidad para volver a Europa, ni más ni menos, que a la Serie A de Italia.

“Tuve una oferta de la Lazio, cuando yo estaba en Colo Colo. Fue inmediatamente después de la Copa América Centenario. Iba a llegar alguien que me había hablado, para que pudiera desembarcar en la Lazio”, afirmó Jean Beausejour.

Finalmente, el “Tenor Bicampeón” no logró sellar su arribo al histórico club de la ciudad de Roma. “Lindo sería vivir en Italia. Tenía 32 años, me hubiese retirado en Roma. No me lo merecía, no me merecía un final tan feliz. Había que guerrearla hasta el final”, concluyó el exjugador entre risas.

