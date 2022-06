“No van al Mundial”: hinchas de Emelec se burlaron de Eduardo Vargas en el duelo de Copa Libertadores

Pese a que ganaron el juicio en primera instancia, en Ecuador no superan el caso Byron Castillo con Chile. Así quedó claro el pasado martes en la cancha de Emelec en su duelo ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores.

Resulta que cuando Eduardo Vargas se aprestaba a saltar al campo de juego en el cuadro brasileño, los hinchas de Emelec no olvidaron el caso de Castillo y le gritaron al chileno: “no van al Mundial, no van al Mundial“.

Esto en alusión al caso en que FIFA decidió no investigar por la posible mala inscripción de Byron Castillo, quien sería colombiano y no ecuatoriano, algo que denunció la ANFP, pero que en el ente rector del fútbol sudamericano no prosperó.

Al percatarse, el bicampeón de América con la Selección Chilena atinó solo a mirar a los fanáticos y no decirles nada. Cabe recordar que Ecuador recién disputará su cuarta Copa del Mundo, esto si la apelación de la ANFP y la posible intervención del TAS no dicen otra cosa.

"No van al mundial" La hinchada de EMELEC para Eduardo Vargas 🇨🇱 en el partido de ayer. pic.twitter.com/Swu1Jn21II — Daniel E. Romero Salazar (@eduromerosa) June 29, 2022

El ariete de la Selección Chilena de Fútbol ingresó en los minutos finales del compromiso donde Atlético Mineiro rescató un empate 1-1 ante Emelec en el Estadio George Capwell de Guayaquil, Ecuador.

Ademir da Silva (16′) abrió el marcador para Atlético Mineiro, mientras que Sebastián Rodríguez (58′) mediante lanzamiento penal anotó el empate. Eduardo Vargas ingresó en el minuto 84 por el autor del gol de los brasileños por la Libertadores.

En el filo del partido, el cuadro brasileño contó con la opción de irse en ventaja en la llave, pero Hulk falló su lanzamiento desde los 12 pasos, por lo que el encuentro terminó en paridad.

La revancha será el próximo martes 5 de julio en el Estadio Mineirão de Minas Gerais buscando a uno de los primeros clasificados para la siguiente fase de la Copa Libertadores 2022.