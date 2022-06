Este sábado, Universidad Católica recibe a Unión San Felipe por la revancha de la tercera ronda de la Copa Chile. En la previa del duelo, el mediocampista Luciano Aued se refirió a su regreso a sus problemas cardíacos, su regreso a la actividad, el fichaje de Mauricio Isla y los desafíos del equipo en este segundo semestre.

En la ida, los cruzados tomaron la ventaja en la serie tras ganar por 3-1. El compromiso estuvo marcado por el retorno a las canchas de “Luli”, quien no disputó la primera rueda debido a un desfavorable diagnóstico.

En enero de este año, el mediocampista argentino se sometió a una coronariografía y un mes más tarde el cuerpo médico de la UC recomendó que el futbolista no realizara actividades deportivas de contacto por un periodo mínimo de seis meses.

“Yo estaba entrenando. Si bien tenía molestias en el pecho, me duraban unos minutos y se me iban, así que seguí entrenando normal. Al término del entrenamiento me llama el “Tati” para que vaya a su oficina. Cuando entré, lo vi pálido. Yo ya me había hecho los estudios al corazón, pero nunca pensé que podía tratarse de eso. Lo miro y me dice ‘¿hablaste con los doctores?’. Le respondí que no y me pide: ‘habla, por favor'”, relató Aued a La Tercera.

“Ándate a tu casa, no puedes entrenar más. Es probable que no puedas jugar más por la patología que tienes”, fue el complejo augurio que le dieron los médicos del club tras conocerse los resultados de los estudios.

Pese a esto, el platense logró revertir la situación y regresó a las canchas con la camiseta que ha ganado siete de los ocho títulos de su carrera. “En estos años en Católica me tocó vivir cosas muy duras y también cosas magníficas. Es parte de la vida. Al tener más exposición, esto tomó notoriedad, pero le pasa a cualquiera. En este caso me pasó a mí y hay que levantarse. Ese es el mensaje que hay que dar: hay que seguir peleando”, apuntó.

Respecto a los desafíos de la UC en el segundo semestre, el volante confía en volver a meterse en la pelea por el Campeonato Nacional. “Católica será protagonista e intentará estar en los primeros puestos. Sabemos que corremos de atrás, pero la ilusión está intacta. No nos salieron las cosas este semestre, pero tenemos la ilusión muy grande de hacer bien las cosas, descontar puntos y escalar”,

Por último, Luciano Aued destacó la llegada de Mauricio Isla, quien finalmente tendrá su debut en el fútbol chileno. “Tremendo. Tener de compañero a un jugador de la clase de Mauricio, que siempre ha estado en la elite del fútbol, es espectacular. Nos obliga a subir la vara y tratar de seguir compitiendo e ir por más de lo que hemos conseguido estos años”,

El “Huaso” fue incluido en la nómina de Ariel Holan para la revancha entre la UC y Unión San Felipe por la Copa Chile. El duelo entre cruzados y aconcagüinos se jugará este sábado 25 de junio desde las 15:30 horas.