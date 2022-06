Matías Dituro reconoce que la UC quiere contar con él: “Están firmes que no me van a dejar ir”

El fichaje de Matías Dituro a Vélez Sarsfield de momento está caído, así lo confirmó el propio arquero de la UC y todo indica que en San Carlos quieren contar con sus servicios para esta temporada.

“Universidad Católica no me quiere vender ni tampoco ceder”, reconoció el guardameta en diálogo con Hernán Lospinato, periodista del programa Sábado Vélez.

El portero argentino aseguró que en la UC lo están reteniendo para que se quede en el club. “Están firmes que no me van a dejar ir, esto me lo dejó claro Ariel Holan y también los dirigentes”, complementó.

Responden en la UC: “Matías Dituro es jugador del club”

El pasado jueves durante la presentación de Mauricio Isla, el gerente deportivo de los “Cruzados”, José María Buljubasich, se refirió a la situación de Matías Dituro y dejó ver que lo de Vélez Sarsfield es un interés, pero no hay oferta económica que la UC acepte.

“Matías es jugador del club, hasta ahora no ha llegado ninguna oferta buena para el club y para él. Está entrenando acá, esa es la realidad”, indicó el “Tati” sobre la presencia del arquero en San Carlos.