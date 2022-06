River Plate está cerca de sellar una nueva venta millonaria. El equipo que cuenta con el chileno Paulo Díaz entre sus filas alcanzó un acuerdo con el Benfica por la salida de Enzo Fernández, futbolista de 21 años. De todos modos, el joven permanecería en el equipo para disputar la fase final de la Copa Libertadores.

En enero, el Manchester City compró el pase del delantero Julián Álvarez, transacción que se cerró en un monto cercano a los 27 millones de dólares.

Ahora, los millonarios tienen un principio de acuerdo por la venta de Fernández, joven mediocampista formado en la cantera del club. Según SIC Noticias de Portugal, las negociaciones establecen 18 millones de euros para los argentinos por el 75% del pase del volante.

❗️Exclusivo. @SLBenfica e @RiverPlate têm acordo por Enzo Fernandez. Negócio de 18 milhões de euros por 75% do passe. Jogador só virá para o #Benfica depois da @Libertadores . Contrato de 5 anos. Falta apenas Enzo Fernandez aceitar as condições do contrato com o Benfica . 🦅⏳ pic.twitter.com/1pWs458I0U

