El defensor boliviano José María Carrasco se despidió oficialmente este miércoles de Universidad de Chile, cuadro que no lo tiene entre sus planes para el segundo semestre del año.

En su adiós, el zaguero tuvo palabras de agradecimiento para la institución y para el nuevo técnico del club, Diego López, quien le dijo que no seguiría en la institución laica.

En conversación con TNT Sports, sostuvo que “siempre que me tocó traté de hacer lo mejor. Sabía que me iban a exigir desde el primer día. Yo venía sin jugar, pero me quedo con la conciencia tranquila, porque siempre di lo mejor de mí. Lo tomo como un aprendizaje personal“.

Respecto al DT del club, Carrasco lanzó: “Él fue sincero conmigo, y pese a ello siempre me consideró como uno más del plantel, hasta el último día. Estoy agradecido, aprendí mucho de él en estos pocos días. Mi representante ahora está viendo opciones, aunque por contrato tengo que volver a Bolivia (Blooming)”.

Tras la partida del altiplánico, la U liberó un cupo de extranjero a la espera de Nery Domínguez. El jugador de Racing ya tiene casi todo acordado para transformarse en el nuevo refuerzo del elenco universitario.