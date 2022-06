Prensa argentina aseguró que Boca Juniors dio un nuevo paso para contar con Arturo Vidal

Mientras en Italia se confirmó la extensión de contrato de Simone Inzaghi y la casi segura llegada de Romelu Lukaku, el cuadro “lombardo” sigue buscando alternativas para definirle el futuro tanto a Arturo Vidal, como a Alexis Sánchez.

En ello, cuando se pensaba que Arturo Vidal tendría prácticamente todo acordado para transformarse en refuerzo del Flamengo, finalmente el camino del volante parece tener destino en Argentina.

Esto porque lo que partió como rumor, cada vez toma más fuerza al otro lado de la cordillera. Boca Juniors comenzó su ofensiva para quedarse con los servicios del bicampeón de América con La Roja.

Así lo adelantó este martes Olé de Argentina: “ya no es sólo una ilusión. O sí, pero una ilusión con respaldo, con argumentos, con una gestión. Que Boca le abrió la puerta a Arturo Vidal, ya no hay dudas. No es un rumor, no es una versión, es una realidad“, partieron escribiendo.

Aseguraron que el cuadro “Xeneize” no ha hecho una propuesta formal al jugador, pero sí adelantaron lo que podrían pagarle para que defienda los colores azul y amarillo al otro lado de la cordillera.

“En estas horas, Boca le acercó al represente del jugador, Fernando Felicevich, una idea de lo que el club podría pagarle al volante y también las condiciones, las formas. No es una “propuesta formal”, pero sí un bosquejo para que el volante chileno tenga algo más que un deseo sobre la mesa“, complementaron en el citado medio.

Insistieron en que: “lo que está claro es que Boca está bastante lejos de cualquier propuesta multimillonaria que le pueda hacer el Flamengo de Brasil, por citar otro de los club que buscan al chileno”.

“Sin embargo, en esta horas, el interés del Fla se empezó a desinflar. Y eso, en algún punto, le da otro impulso a las ganas del Xeneize de contar con el Rey Arturo, quien tenía muchas ganas de vivir en Río. Y por eso hizo bastante fuerza por jugar allí”, indicaron en Olé.