La particular presentación de Diego Godín en Vélez Sarsfield

El fútbol argentino sigue moviéndose en el mercado de fichajes y la última bomba la “soltó” Vélez Sarsfield, que anunció el arribo de Diego Godin.

Proveniente de Atlético Mineiro, donde apenas alcanzó a estar seis meses, el charrúa jugará por primera vez en la liga trasandina y en el elenco de Liniers usaron una particular fórmula para dar la noticia.

Mediante un video en sus redes sociales, no realizaron un tradicional compilado de jugadas o alguna palabra de Diego Godín. Es más, el central ni siquiera aparece: sólo se lo menciona a través del mensaje del DJ y compositor Bizarrap, muy popular en Argentina y confeso hincha de Vélez Sarsfield.

Diego Godín y su llegada a Vélez Sarsfield

Días atrás, el uruguayo había explicitado su interés en partir a Argentina e incluso habló con el entrenador del cuadro de Liniers, el también charrúa Alexander Medina.

Todo motivado por su necesidad de encontrar continuidad de cara a la participación de la “Celeste” en el Mundial de Qatar, pues apenas pudo jugar ocho partidos por el Atlético Mineiro por una tendinitis en el tendón rotuliano.

Con 36 años, su foco está en la selección. “No me mueve otra cosa que no sea la selección, estar bien yo para ayudar al grupo desde donde me toque, sea jugando o desde afuera, pero estar bien para cuando el técnico me necesite”, explicó días antes. Ahora, ya es refuerzo del cuadro de Buenos Aires.