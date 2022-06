FC Barcelona quiere sumar a uno de los referentes del Manchester City con miras la próxima temporada

El mercado de pases en el Viejo Continente se mueve a toda máquina, y equipos como el Manchester City el FC Barcelona siguen buscando nombres para sumar de cara a la próxima temporada.

En ello, Sport reveló la que sería la nueva obsesión de los catalanes con miras al 2022-23: Bernardo Silva. El portugués podrían recalar en los “culés” ante la inminente salida de Frenkie de Jong al Manchester United.

Así reveló el citado medio asegurando incluso que Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y ex adiestrador del FC Barcelona le habría abierto la puerta al portugués para emigrar a España.

“A día de hoy, creo que Bernardo seguirá con nosotros. No quiero tener jugadores que no quieran estar en mi equipo y el mercado no sé qué dirá”, esgrimió Guardiola hace unos días en la presentación del duelo amistoso de pretemporada entre catalanes e ingleses.

Bernardo Silva se ha transformado en las últimas temporadas en uno de los ejes del mediocampo “ciudadano” para Pep Guardiola. Sin embargo, según el citado medio, el adiestrador no pondría trabas para que el portugués se vaya a jugar LaLiga.

Cabe destacar que el FC Barcelona espera por el fichaje del marfileño Franck Kessié proveniente del A.C. Milan, así como de la respuesta definitiva de Robert Lewandowski.