El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, debutó con un triunfo por 2-1 sobre General Velásquez en Copa Chile.

Tras el cotejo, el entrenador habló en conferencia de prensa respecto a la ausencia de Hernán Galíndez, quien no estuvo en el arco de los azules después que asegurara que algunos hinchas lo estaban amenazando.

“Tomamos una decisión, que jugara -Cristóbal- Campos. Él no venía jugando (…) yo tengo que ver, no solo lo conocía de haberlo visto en partidos, tenía una idea, pero después está bueno verlo entrenar”, comenzó diciendo el entrenador.

“Por eso yo pedí que si se iba a ir un jugador, primero quería ver, estoy observando todo… se dio una semana particular, tuve una charla importante con Galindez, lo que hablamos prefiero que quede entre nosotros, de mi parte, pero él no estuvo por todo lo que fue la semana”, añadió López.

Finalmente, cerró diciendo: “En estos momentos la situación es ésta y creo que -Campos- respondió. No me acuerdo, pero tuvo hartas ajatadas importantes”.