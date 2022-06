Darío Melo pasa por un buen momento resguardando el arco de Unión San Felipe. El arquero destacó con la valla menos batida de la Primera B en el primer semestre y su escuadra se mantiene en la parte alta de la tabla, ubicado en el tercer puesto.

Debido a este gran momento que vive con el cuadro de Aconcagua, el portero se entusiasma con la posibilidad de jugar en un equipo importante de Primera División. “A mi edad, me vendría bastante bien regresar a algún grande”, indicó el diálogo con AS Chile.

“Me encantaría volver a jugar en Primera, sentir esa adrenalina distinta. Pero hoy estoy preocupado de jugar, sobre todo. Si es Primera B, que sea Primera B. Si es en Primera División, también”, sostuvo el guardameta de 29 años.

Además, Melo recordó su paso por Colo Colo entre 2019 y 2021. “Si analizo mi paso, fue bastante bueno. Uno se va enterando de situaciones en el camino y dice ‘no tengo nada más que hacer acá’. Pero estoy feliz de mi paso por ahí”, comentó.

Darío Melo aún piensa en La Roja

El ex Palestino también mostró su motivación por volver a ser considerado en la selección chilena, luego de haber sido el arquero de la Roja Sub 20 en el 2013.

“Regresar a la selección sería volver a estar ahí, en el podio. Pero es un tema de momentos. Y de gustos. Aunque tengas una carrera muy buena, si no eres del gusto del DT, no te llamará. Si llega alguna nominación a futuro, feliz, pero si no, también”, concluyó Darío Melo.