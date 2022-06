Este viernes, el plantel de Colo Colo regresó a Chile tras realizar la intertemporada en Buenos Aires. En su llegada al país, Maximiliano Falcón se refirió a la situación de Pablo Solari tras el rechazo de Blanco y Negro a la oferta del América, además de mostrarse abierto a la incorporación de futbolistas en la zaga alba.

En los trabajos en Argentina, los dirigidos por Gustavo Quinteros disputaron tres amistosos, en los que consiguieron dos empates (1-1 vs Atlanta y 1-1 vs Tigre) y una derrota (0-2 vs Platense).

Tras retornar a la capital, Falcón anticipó el segundo semestre, en el que disputarán la Copa Sudamericana y la Copa Chile, pero la principal meta estará en el Campeonato Nacional. “Es el primer objetivo. Sabemos que las competencias internacionales son difíciles, pero es bueno para el grupo saber para qué estamos y esos equipos te plantean partidos distintos al plano local”, apuntó el zaguero en referencia a Internacional de Porto Alegre, el rival en la Sudamericana.

Por otro lado, el uruguayo comentó la situación de Pablo Solari, quien pudo convertirse en refuerzo del América, pero el directorio de ByN rechazó la propuesta. “Cuando me preguntaron si estaba preparado para irse dije que él lo iba a saber. Es un jugador muy importante para nosotros por todo lo que le ha dado al club desde que llegó. Ha ido de menos a más y tenerlo es un gran aporte”, remarcó Falcón.

“Con todo el revuelo de que se va, que no se va, uno se pone a hablar con el representante y le da un poco más de pelota, pero hay que entender la opinión del jugador. Yo lo veo enfocado, con ganas de seguir sumando y ganar títulos con este club”, complementó el charrúa. El propio Solari fue consultado por su postura, pero declinó dar declaraciones en su llegada a la capital.

Por último, Maximiliano Falcón se refirió al interés de Gustavo Quinteros en reforzar la defensa. “Cuando juegas dos o tres competencias, siempre necesitas muchos jugadores por puesto. Emiliano Amor se lastimó y creo que es buena idea por si le pasa a alguno de nosotros. Si los refuerzos vienen a sumar, bienvenido sea”, concluyó el zaguero.

Tras el trabajo en Argentina, Colo Colo se prepara para recibir a Deportes Temuco, por la ida de la tercera ronda de la Copa Chile. El compromiso se jugará en el estadio Monumental, este sábado 18 de junio desde las 18:00 horas, partido que será transmisión de ADN Deportes.