Pese a protagonizar el segundo fichaje más caro de la temporada pasada y el noveno más alto de la historia, Romelu Lukaku se arrepintió de regresar al Chelsea. El futbolista belga mantuvo diferencias con el entrenador Thomas Tuchel durante toda la campaña y no escondió su anhelo de retornar al Inter de Milán.

Por suerte para el belga el interés es recíproco y el equipo lombardo también espera tenerlo de vuelta en el Giuseppe Meazza. Sin embargo, la complejidad de la operación radica en la alta suma (115 millones de euros) que pagaron los londinenses por su fichaje en 2021.

En primera instancia, la prensa europea apuntó que el Chelsea solo dejaría salir a Lukaku mediante una venta, sin embargo, nuevos reportes aseguran que el Inter trabaja en un préstamo con opción de compra.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, los clubes concretaron una reunión para avanzar en las negociaciones.

Inter and Chelsea have scheduled a new direct contact in the coming hours for Romelu Lukaku. Inter are feeling confident, now waiting for Chelsea’s final price tag. 🔵🇧🇪 #CFC

Todd Boehly is open to discuss with Inter on a potential loan deal for Lukaku.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022