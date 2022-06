Sergio Santos reconoce que tuvo oferta de Colo Colo y no descarta volver a Chile: “Tendría que hablar con mi familia”

Un ilustre visitante tuvo el Municipal de La Pintana para el duelo entre Audax Italiano y San Antonio Unido: el delantero brasileño Sergio Santos, de pasado en el cuadro audino y que hoy milita en el Philadelphia United de la MLS.

“Ahora tuve que regresar por un tema de visado, espero volver y hacerlo de la mejor manera (…) Ver al Audax es como volver a casa. Fui al complejo también, al DT y mis ex compañeros, es ver a la familia”, comentó en conversación con ADN Deportes y valora su presente en Estados Unidos.

“Me ha ido bien, el equipo me abrazó muy bien. He estado haciendo las cosas bien, termino contrato este año y después vamos a ver qué sucede. Al principio tuve muchas lesiones, pero con el tiempo uno se pone a hacer las cosas bien. He hecho goles y todo”, comentó Sergio Santos, que en este año lleva un gol en 12 partidos disputados.

¿Sergio Santos y un eventual regreso a Chile?

Durante la charla con ADN Deportes, reconoció que en 2020 estuvo cerca de jugar por Colo Colo. “Si, me ofrecieron venir, pero por el nacimiento de mis hijos, que quería que fuera americana, decidí quedarme allá. Elegí una liga nueva, para agarrar experiencia. Si hubo una oferta de Colo Colo, pero opté por quedarme”, explicó.

En cuanto a la opción de que aquel interés pueda reflotar, el delantero de 27 años se mostró cauto. “Mi foco está allá, uno analiza y ve la mejor manera. De momento disfruto lo que estoy haciendo (…) Tendría que hablar con mi familia, pero ahora estoy enfocado en lo que estoy haciendo allá. Ahí tendremos que ver“, cerró el brasileño.