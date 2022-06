Luis “Fifo” Eyzaguirre y el tercer lugar de Chile en el Mundial de 1962: “Si ganábamos el grupo, íbamos a ser campeones del mundo”

A 60 años del tercer lugar que logró la selección chilena en el Mundial de 1962, en la Revista Tribuna Andes tuvieron una profunda e interesante conversación con uno de los emblemas de aquella campaña, Luis “Fifo” Eyzaguirre.

Radicado desde hace algunos años en Mirasol, valora el recuerdo que se hace por estos días a la campaña en la que él fue el lateral derecho titular de La Roja. “Hartos años son. Muchos años. Estoy muy emocionado por los 60 años del Mundial del 62, porque es una historia, del fútbol chileno. Le deseo lo mejor que hay para el futuro a los nuevos seleccionados, pero le digo sinceramente que es harto difícil, porque ser tercero del mundo es muy difícil, es sumamente difícil, pero no imposible. Le deseo suerte a esta selección que viene ahora”, sostuvo junto con apuntar lo luchado del encuentro por el lugar en el podio.

Todo considerando que el cuadro nacional terminó sólo con 8 jugadores ante Yugoslavia por una serie de lesiones. “Cada vez que salía uno, nos decíamos que siguiéramos luchando, que vamos nomás. El objetivo era ganar a los yugoslavos y tuve la suerte que el “Chita” me la dio a mí, amagué, me pasé como a dos jugadores, con mi velocidad y se la paso justo a Eladio. Avanzó un poquito y fue autogol. Rebote en un jugador“, recuerda Luis “Fifo” Eyzaguirre, que apuntó a que un cambio táctico pudo haberles dado más suerte en la semifinal contra Brasil.

“Me podría haber acomodado como lateral izquierdo contra Garrincha, algo podría haber hecho. Lo habría apretado más, lo raspaba un poquito. Además, en velocidad no me iba a ganar. Sí me iba a complicar en el dribling“, planteó, aunque reconoció que no se atrevió a plantearselo a su técnico, Fernando Riera.

“Nadie hablaba sobre ese tema, porque si lo hubiéramos hablado nos habríamos puesto de acuerdo para ir a conversarlo. Pero don Fernando decía no pues, el que manda soy yo“, señaló.

Si ganaban el grupo y no iban a Arica, ¿podían ser campeones? “Sí, porque íbamos para arriba, con un entusiasmo, con un fervor, sí íbamos a ser campeones del mundo”, complementó junto con recalcar que en el Mundial de 1962 no exhibió todo su despliegue en ofensiva.

“No subí mucho con el Tata, porque eran punteros muy bravos, rápidos. Jugué mucho más contenido, me cuidaba mucho más por el nivel de los rivales, si no es chacota, eran selecciones, punteros con categoría“, explicó. Si quieres leer más de las reflexiones de Luis “Fifo” Eyzaguirre, puedes ver más en el siguiente link para Tribuna Andes.