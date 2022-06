“No se quiere ir nunca más”: Alan Saldivia anhela seguir en Colo Colo para luchar por un puesto

El defensa uruguayo Alan Saldivia sigue luchando por ganarse un puesto en el primer equipo de Colo Colo. El juvenil viajó con el plantel a Argentina para estar en la intertemporada y, desde su entorno, aseguran que no tiene intenciones de dejar el club pese a estar cedido.

El zaguero llegó al “Cacique” en calidad de préstamo desde Montevideo City Torque. A pesar que no ha tenido grandes oportunidades para sumar minutos en el campeonato nacional, su representante, Sebastián Caraballo, aseguró en diálogo con AS que el jugador “está muy contento y feliz. Él no se quiere ir nunca más”.

“Alan es un chico que tiene 20 años recién cumplidos. Acá (Uruguay) teníamos la oportunidad de que estuviera en Primera en algunos clubes, pero no eran de la importancia que tiene Colo Colo. Que debute en un club grande le da otra dimensión a su carrera”, agregó el agente del joven futbolista charrúa.

Alan Saldivia tiene contrato hasta diciembre con Colo Colo. De cara al futuro del defensor, su representante afirmó que “el club tiene que comunicarnos si hará efectiva o no la compra por el 50% del pase. Es el decisión del club si el jugador pasa a pertenecer a ellos o no”.