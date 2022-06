Israel Poblete y los objetivos en la U: “Lo principal es tener un equipo competitivo y, como mínimo, clasificar a una copa internacional”

Este martes, el volante de Universidad de Chile, Israel Poblete, destacó el trabajo de intertemporada con los primeros días del uruguayo Diego López al mando del equipo.

“Nos ha servido para trabajar en la idea de lo que quiere el nuevo cuerpo técnico. Los objetivos pasan por ir partido a partido y estar lo más arriba posible en la tabla (…) De a poco vamos entendiendo lo que quiere el técnico. Físicamente estuvo fuerte y nos va a ayudar para lo que viene. Queremos tener una idea de juego como para poder competir“, aseguró el ex Huachipato.

Profundizando en las metas para el semestre que ya arranca para la U de Chile, Israel Poblete planteó objetivos concretos de la mano al cambio de entrenador entre la salida de Santiago Escobar y el interinato de Sebastián Miranda.

“Nos tenemos que cuadrar con el entrenador y rendir. No queremos repetir lo de los años anteriores ni la irregularidad del semestre anterior. Mejoramos cosas con el profe Miranda, pero no es suficiente y debemos seguir progresando (…) Lo principal es tener un equipo competitivo y luchar en los dos frentes. Como mínimo eso nos va a llevar a clasificar a una copa internacional“, aseguró el volante azul.

El arranque en Copa Chile ante General Velásquez

De cara al duelo del domingo en El Teniente de Rancagua, el mediocampista de 26 años no se confía. “Se van a jugar todas sus cartas, va a ser un partido muy físico. Va a ser una oportunidad linda para trasladar todo lo hecho en la intertemporada y empezar con el pie derecho el segundo semestre”, explicó, junto con valorar el cambio de juego que esperan exhibir bajo la batuta de Diego López.

“De a poco vamos entendiendo lo que quiere el técnico. Físicamente estuvo fuerte y nos va a ayudar para lo que viene. Queremos tener una idea de juego como para poder competir. Se van a encontrar con un equipo, intenso y que va a ir hacia adelante. Esperamos que estas dos semanas de trabajo que tuvimos las podamos expresar el domingo“, recalcó.

Además, aprovechó de hacer una evaluación respecto a sus primeros meses en la Universidad de Chile. “Fui de menos a mas y creo que el equipo también. Nos costó mucho al principio, el primer semestre no fue bueno. Queda mucho por mejorar y este segundo semestre tiene que ser distinto. Sé que no he dado el máximo mio y siempre lucho por mejorar desde lo personal. Si cada uno mejora, en lo colectivo también. La idea del cuerpo técnico nos viene bien para que todos subamos el nivel y podamos competir y hacer ganar a la U”, cerró.