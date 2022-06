Ariel Holan y su cuerpo técnico trabajan para revertir el primer semestre de la UC en la temporada 2022. Eliminados de la Copa Libertadores y décimos en el Campeonato Nacional, los cruzados viven un complejo panorama, pero el argentino confía en el repunte de sus dirigidos.

Durante el receso del fútbol chileno, Holan busca reforzar su plantel y que los actuales futbolistas puedan recuperarse físicamente de cara a la segunda rueda.

En conversación con Los Tenores, el técnico de la Universidad Católica analizó el presente del club. “Estamos lejos y si queremos acercarnos tenemos que dar vuelta la página, pero aprender por qué estamos en esta situación. Nosotros queremos ir por la remontada. El semestre no fue bueno, no es una situación normal para el club y para los grandes es necesario salir rápido de esta situación”, manifestó.

En la misma línea, Holan remarcó la importancia de sumar nombres al equipo para el segundo semestre. “Esto se revierte con proyectos, infraestructura, reforzando el plantel y trabajando duro. Necesito que nos reforcemos con futbolistas que vengan, agarren la camiseta y jueguen”, apuntó.

Respecto a la situación del portero Matías Dituro, quien realiza la intertemporada junto a los cruzados, el estratega reconoce que su futuro no está cerrado. Con Matías nunca perdí el contacto y estoy muy contento por lo que ha logrado. Él es jugador del club y veremos qué pasa”, sostuvo el técnico de Universidad Católica.

En el caso de Luciano Aued, quien no fue inscrito para el primer semestre en el plano local por problemas cardíacos, el DT sostiene que la situación también es incierta. “Es un gladiador. Tuvo algo que a esa edad uno no espera. Él quiere jugar, adelantar los procesos. Uno no puede dejar de tenerlos en cuenta, excepto por una limitante física que les impida desarrollar su actividad”, aseguró Ariel Holan

El primer objetivo de la UC tras el receso será ante Unión San Felipe por la Copa Chile 2022. Por el duelo de ida de la tercera ronda, los cruzados visitarán a los aconcagüinos el próximo 18 de junio en el Municipal de San Felipe. En tanto, el compromiso de vuelta aún no cuenta con programación por parte de la ANFP.

Además, los estudiantiles enfrentarán a Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida se jugará el 30 de junio en San Carlos de Apoquindo, pese a que se preveía que sería en el Estadio Nacional, para luego cerrar la serie en el 7 de julio en el Estadio Morumbí.