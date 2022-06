Los escenarios que enfrenta Chile en la previa del fallo de FIFA por el caso Byron Castillo

La madrugada de este viernes, Chile y Ecuador viven una jornada clave fuera de la cancha. La Roja y “La Tri” sabrán qué determinará FIFA respecto al caso Byron Castillo que denunció la ANFP hace algunas semanas.

Durante la presente jornada, el ente rector del fútbol mundial confirmará si Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) son responsables y culpables por la adulteración de documentos que, acreditarían que el volante en verdad sería colombiano.

En cualquiera de los casos, la FIFA tiene varios escenarios que podría determinar, tanto a favor de Chile como de Ecuador, por lo que junto al equipo de ADN Deportes te los detallamos.

FIFA falla a favor de Ecuador

Si el ente rector del fútbol mundial determinas que las pruebas presentadas por Chile son insuficientes, determinará que Ecuador no es responsable de nada y todo quedará igual.

Aquello indica que “la Tri” seguirá jugando el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Qatar, integrando el Grupo A del torneo junto a Senegal y Países Bajos.

FIFA falla a favor de Chile

Acá el panorama es el más favorable para La Roja. Después de los argumentos entregados por Eduardo Carlezzo, abogado de Chile para FIFA, el ente rector del fútbol mundial podría fallar a favor de nuestro país.

En ese caso, FIFA considerará culpable tanto a Byron Castillo como a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), lo eliminará de la Copa del Mundo, y le entregaría el cupo a Chile considerando los puntos que obtendría La Roja en las Clasificatorias, rematando en el cuarto lugar

Castigo para Byron Castillo

Este es otro escenario posible es que FIFA determine que solo Byron Castillo es culpable. En ese caso, sancionará el jugador, pero no a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por lo que Ecuador se mantendría en el Mundial.

Castigo para Ecuador post Mundial

Otra de las posibilidades es que considere tanto a Castillo como a Ecuador culpables del caso, pero los sancione para el próximo proceso mundialista.

Considerando que la Copa del Mundo de este año ya está bastante avanzada, con sus grupos determinados e incluso venta de entradas ya muy avanzada, FIFA mantendría todo tal cual está y aplazaría todo para el siguiente proceso.

Ahí, Ecuador podría partir con puntos menos el camino hacia la Copa del Mundo 2026, no jugarla u otro dictamen que considere oportuno FIFA.

La conclusión de Eduardo Carlezzo: "Sería escandaloso si FIFA desconoce toda esta información" https://t.co/62H7aOJcY2 pic.twitter.com/6u18MknOmS — Radio ADN (@adnradiochile) June 7, 2022

Los antecedentes que entregó Chile para el fallo de FIFA

El pasado martes el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo se presentó ante los medios de comunicación, mostró las evidencias que presentaron ante FIFA y explicó paso a pasó como se habrían dado los problemas en el caso del volante ecuatoriano.

Lo primero que esgrimió el abogado fue que: “el certificado de Byron Castillo presenta varias inconsistencias (…) No existen huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué. La falsificación de documentos de jugadores no es algo nuevo en Ecuador”, esgrimió Carlezzo.

Luego, y a medida que iba relatando los hechos, fue mostrando las inconsistencias que se presentan el caso. Ahí explicó que la denuncia contra Ecuador se basa en:

Falsificación del certificado de nacimiento ecuatoriano

del certificado de nacimiento ecuatoriano Falsificación de edad. Nació el 25 de julio de 1995 en Colombia, pero utiliza el 10 de noviembre de 1998, en Ecuador

de edad. Nació el 25 de julio de 1995 en Colombia, pero utiliza el 10 de noviembre de 1998, en Ecuador Falsa nacionalidad ecuatoriana, porque en realidad nació en Colombia

Por ello es que se presenta un procedimiento disciplinario en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por la posible violación de los artículos:

11. Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio

21. Falsificación de documentos

22. Derrota por retirada o renuncia

Junto a lo anterior insistió en que: “el 2015 apareció la primera sospecha respecto a la documentación de Castillo, razón por la que Emelec resolvió cortar el vínculo con el jugador”, esgrimió.

Insistió en que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) reconoció en el año 2017 que existían problemas e inconsistencias en toda la documentación de Byron Castillo, por lo que decidió no convocarlo al Sudamericano Sub 20 de aquel año.

Agregó además que el certificado de nacimiento de Byron Castillo no existía en el archivo nacional de los entes reguladores ecuatorianos: “ese es un antecedente gravísimo“, aseguró.

“Existen irregularidades en el certificado de nacimiento en los documentos del jugador Byron Castillo. Queremos ser lo más transparentes posibles, explicando claramente lo que se envió a FIFA”, complementó Eduardo Carlezzo.