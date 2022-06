Este viernes, la FIFA presentó su resolución en el caso Byron Castillo, la que desestimó la denuncia de la ANFP y confirmó -de momento- la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022.

Cerca de las 10:30 horas de la mañana (hora chilena) llegó la noticia a las oficinas en Quilín. Pese al revés en el intento por disputar la Copa del Mundo, Pablo Milad aseguró que el organismo persistirá en la demanda contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

“Independiente de las fuertes pruebas que presentamos a través de nuestro abogado, el fallo no nos favoreció. Hay que esperar la fundamentación de éste, la cual orientará la apelación que haremos ante la Comisión Disciplinaria. Si no hay resolución favorable ahí, iremos al TAS, que es un proceso natural cuando no se acepta un fallo directo contra nuestra Federación y con pruebas muy elocuentes”, expuso Milad en conferencia de prensa.

En tanto, desde la FEF festejaron la resolución de la FIFA y no descartaron denunciar a la ANFP por declaraciones y hechos ocurridos durante el desarrollo de la demanda. “Tengan certeza que ya hemos puesto el tema en manos de los abogados, para que analicen todas las declaraciones y escritos de la Federación Chilena y Eduardo Carlezzo“, manifestó Francisco Egas, presidente del organismo.

“Nos sentimos pisoteados por la campaña mediática que hizo la Federación Chilena y su abogado para posicionar una versión en la que se dudaba del proceder de Ecuador y de las autoridades de nuestro país”, agregó en conferencia de prensa.

En cuanto a la inminente apelación chilena, el timonel del fútbol ecuatoriano se mostró confiado ante la eventual extensión del proceso. “Dormiremos tranquilo”, concluyó.

Entorno de Byron Castillo trabajará en el contraataque

Con el fallo favorable de la FIFA, pero aún con el proceso de la denuncia en curso, el abogado de Byron Castillo confirmó la intención del futbolista y su representante de demandar a la ANFP.

Andrés Holguín, defensor jurídico del futbolista, aseguró que tomarán las medidas pertinentes. “He hablado con el agente de Byron y hemos acordado que vamos a demandar a la Federación Chilena cuando esto termine. Vamos a actuar en contra de la asociación porque se le ha dicho de todo al jugador”, apuntó en conversación con La Clave Noticias.

"BYRON CASTILLO DEMANDARÁ A LA FEDERACIÓN CHILENA CUANDO TERMINE EL CASO" Andrés Holguín (@marinoholguin), abogado en Derecho Deportivo, confirmó que el futbolista ecuatoriano Byron Castillo demandará a Chile una vez que acabe el caso abierto ante la FIFA. pic.twitter.com/zpdetPGJbs — La Clave (@LaClaveNoticias) June 10, 2022

“Hemos hablado con algunos estudios jurídicos porque tenemos que analizar hasta dónde queremos llegar, si queremos una sanción disciplinaria o un resarcimiento económico. El castigo sería por FIFA, mientras que la sanción pecuniaria podría ser por otro camino”, complementó el abogado.

Además, el abogado expuso que aparte de las consecuencias en la salud mental del futbolista, analizarán si Castillo sufrió -o no- un perjuicio económico. “Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Si hay una diferencia sustancial entre las ofertas que llegaron a inicios de año con la propuesta de este mercado de pases, quiere decir que el accionar de la Federación Chilena ya ha causado un daño económico”, comentó.

Precisamente durante esta jornada, Byron Castillo fue oficializado como el nuevo fichaje del León de México, proveniente del Barcelona de Ecuador.

En cuanto a la resolución de la FIFA, el futbolista y sus compañeros en la selección de Ecuador celebraron a través de redes sociales con burlas y cánticos contra Chile.