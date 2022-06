La analogía de Pablo Milad luego del fallo de FIFA: “Vamos perdiendo 1-0 al final del primer tiempo, pero aún queda el segundo tiempo”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se expresó con dececpión tras conocer la decisión de FIFA de no acoger la demanda interpuesta por el ente rector del fútbol chileno contra Byron Castillo.

“Independiente de las pruebas fuertes y fidedignas que presentamos a través de nuestro abogado, sorprendentemente el fallo no nos favoreció. Hay que esperar la fundamentación de este fallo, la cual orientará la apelación que haremos ante la Comisión Disciplinaria. Si no hay resolución favorable ahí, iremos al TAS, que es un proceso natural cuando no se acepta un fallo directo contra nuestra federación y con pruebas muy elocuentes”, aseguró junto con usar una peculiar analogía futbolera para describir su sensación ante lo emanado desde Zúrich.

“Es como que vamos perdiendo 1-0 al final del primer tiempo, pero queda el segundo tiempo. Vamos a seguir con la misma convicción y la misma fuerza hasta el final”, aseguró Pablo Milad de cara a lo que viene ante FIFA.

Pablo Milad descartó reacciones mayores en Ecuador

Al ser consultado respecto a una eventual contrademanda de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al acusar un “circo mediático” tras todo lo expuesto públicamente por Eduardo Carlezzo, sostuvo que ese no es un escenario factible.

“Estuve con todos los presidentes Conmebol en París, todos me dijeron que tenía el derecho de que, si tenía pruebas, había que denunciar. Es una reacción defensiva y normal. Entiendo que pueda estar ofuscado, pero no significa que vayan a llegar a otras instancias”, resumió.