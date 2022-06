El futbolista chileno, Tomás Alarcón, habló con TNT Sports sobre su estadía en el Cádiz, cuadro que logró mantener la categoría en la Primera División Española.

Sobre sus sensaciones durante su primera temporada en el cuadro amarillo, comenzó diciendo que “jugué varios partidos para ser mi primer año. Jugué prácticamente toda la primera rueda. Después por una lesión y el coronavirus perdí la titularidad y me costó retomar, había estado muy poco con el entrenador nuevo. Fue muy lindo mi primer año en Europa”.

Tras ello, el mediocampista chileno tuvo palabras sobre su entrenador en el elenco hispano, Sergio González.

“A los dos días de su llegada me dio covid-19. Estuve 14 días aislado. Luego vengo a la selección, estoy dos semanas fuera. Y cuando vuelvo, habla conmigo, quiere que juegue de titular contra el Celta. Estaba muy feliz conmigo, iba a ser titular otra vez con el Getafe. Y esa semana me desgarré lamentablemente, estuve dos meses fuera”, sostuvo el criollo.

En esa línea, añadió: “En dos meses el equipo estuvo muy sólido, consiguió triunfos muy importantes. El entrenador habló conmigo, me dijo que estuviera tranquilo, que esperara una oportunidad, pero que no podía pasar por alto a los que venían jugando. Al final de la temporada me dijo que recargara energías y que vamos a partir todos de cero”, agregó el ex futbolista del “Capo de Provincia”.

Finalmente, Alarcón dio a conocer varias razones para permanecer en el Cádiz.

“Me encantaría poder quedarme en el Cádiz. Uno por la ciudad, otro porque el entrenador me conoce y confía en mí. La Liga es una de las mejores del mundo y estoy muy feliz y el cuarto punto, que es muy importante, es poder tener el pasaporte comunitario, que me ayudaría muchísimo a mantenerme muchos años en Europa”, cerró.