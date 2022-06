La conclusión de Eduardo Carlezzo de cara al caso Byron Castillo: “Sería escandaloso si FIFA desconoce toda esta información”

Esta semana se viven días claves en el caso Byron Castillo. Luego de que la ANFP presentara la denuncia correspondiente a FIFA por la supuesta mala inscripción del volante ecuatoriano, este viernes el ente rector del fútbol mundial entregará su veredicto final este viernes.

En ello, y a modo de previa, este martes el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo se presentó ante los medios de comunicación, mostró las evidencias que presentaron ante FIFA y explicó paso a pasó como se habrían dado los problemas en el caso del volante ecuatoriano.

Una vez mostrados todos los documentos y relatado el paso a paso, Carlezzo respondió las preguntas de los medios de comunicación y partió insistiendo en que: “espero que esté claro que el jugador es colombiano, llevamos todas las pruebas a FIFA” dijo.

“Pero tenemos que saber que el Mundial está ahí, que lo que estamos solicitando no recuerdo que ocurriera en el fútbol mundial que es sustituir a una selección clasificada”, complementó el abogado de Chile en la FIFA.

Insistió en que: “puedo decir con toda seguridad, que si tuviéramos más tiempo, sin tener grupos sorteados, no tengo duda que tendríamos una decisión favorable a Chile“, sostuvo.

“Sin embargo, cuando pensamos en la situación actual, organización del Mundial en curso, entradas vendidas, todos preparándose para el mundial, la decisión más fácil es mantener todo como está“, agregó el abogado.

Pese a lo complejo del panorama que prevé Carlezzo respecto a la decisión de FIFA, adelantó que: “apelaremos y si todavía resulta negativo llevaremos la situación al TAS“, esgrimió,

“Nosotros solicitamos una audiencia para escuchar al jugador, él tiene que hablar y los órganos deportivos tienen que escuchar, él es el principal involucrado y me preocupa que FIFA no lo haya llamado para una audiencia, el jugador tendría que comparecer y como no sucedió, me preocupa mucho”, complementó Eduardo Carlezzo.

Sobre lo que pasará el próximo viernes, Carlezzo no se mordió la lengua: “sería escandaloso si FIFA desconoce toda esta información, es demasiada la carga probatoria. Queremos que la decisión sea técnica, que FIFA profundice en las pruebas y que entienda cual es el alcance de la verdad, la resolución debería ser solo una, y sería a favor de Chile”, dijo.

“No tenemos conocimiento exactamente de lo que pudo aportar Ecuador al proceso. Acá tenemos que pensar, estamos llevando una cantidad de cosas a FIFA versus solo unos argumentos de ellos que me parecen insuficientes”, agregó Carlezzo.