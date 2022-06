Emiliano Vecchio aplaude la llegada de Emmanuel Ojeda a la U: “Se van a encontrar con un jugador muy completo”

En Argentina ya asumieron la partida de Emmanuel Ojeda para sumarse a la Universidad de Chile, situación que fue bien valorada por parte de un referente de Rosario Central, club del cual proviene el volante, y con el cual compartió plantel: Emiliano Vecchio.

En conversación con ADN Deportes, el ex mediocampista de Unión Española y Colo Colo destacó a la nueva incorporación de la U en este mercado de fichajes. “Emmanuel es una gran persona, un gran profesional, un chico muy educado (…) Me cuesta ser objetivo, lo quiero mucho, pero le va a dar muchas alegrías a la U, no tengan duda de eso“, aseguró el “Gordo”, flamante refuerzo de Racing Club, que destacó las capacidades que posee su ex compañero.

“Se van a encontrar con un jugador muy completo, que a la U de Chile le va a dar muchísimo”, aseguró Emiliano Vecchio en torno al potencial de Emmanuel Ojeda, que llega al fútbol chileno tras un pago cercano a los 400 mil dólares.

Emiliano Vecchio y las cualidades futbolísticas de Emmanuel Ojeda

A la hora de describir al primer refuerzo azul, destacó la capacidad de juego del trasandino. “Lo hemos disftutado acá, es un volante de contención con muy buena salida. Con la pelota en los pies sale delante de cualquier situación”, comentó Vecchio, que apuntó también a su movilidad.

“Tiene un despliegue físico impresionante, es una rueda de auxilio constante para todo el equipo tanto en ataque como en defensa”, aseguró el deportista de 33 años en relación al arribo del ya ex jugador de Rosario Central, que llegará esta semana a Santiago para sumarse a la disciplina de Diego López.