Gallardo tras ser encarado por Beccacece en pleno partido: “No me gustó la actitud que tuvo”

Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece protagonizaron un tenso encontrón durante la noche del pasado domingo, en el duelo que disputaron River Plate y Defensa y Justicia por la liga argentina.

En el transcurso del encuentro, el ex DT de U. de Chile no dejó que un jugador rival ejecutará un saque de banda, con la intención de que se realizará una modificación en su equipo.

Sin embargo, el rosarino se excedió en su intención por interrumpir el lateral del cuadro “millonario”, por lo cual fue inmediatamente expulsado por el árbitro.

Con la calentura del momento, Beccacece tuvo un fuerte cruce de palabras con el técnico de River, e incluso, lo ninguneó. “Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste, boludo?”, le gritó a Gallardo.

Después del partido, el “Muñeco” se refirió a este polémico momento en conferencia de prensa. El exjugador explicó cuál fue su reacción y le bajó el perfil a la situación.

“No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada”, concluyó Marcelo Gallardo.