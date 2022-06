Daniel González: “La presión de jugar en la UC sigue siendo la misma que tenía en Wanderers”

Este lunes, Daniel González fue presentado oficialmente como el primer refuerzo de la UC para este mercado de fichajes en el cuadro cruzado. “Muy contento de llegar a este club tan importante, vengo a dar lo mejor de mí y crecer futbolísticamente”, expresó tras posar con la camiseta de la franja.

Si bien mostró la número 22 en su espalda, ese no será el dorsal que el formado en Santiago Wanderers usará definitivamente en Universidad Católica, donde explicó sus razones para llegar a la Universidad Católica.

“Tomé la decisión porque es el actual tetracampeón chileno, el proyecto que tienen como club es muy interesante, es el que yo buscaba. Era lo que yo quería. Vengo a aportar (…) Por la calidad de jugadores que hay y el cuerpo técnico. Sé que voy a aprender mucho. Voy a tratar de buscar mi mejor versión, a entregarme por completo por esta camiseta”, aseguró Daniel González tras firmar el contrato que lo vinculará a la UC hasta fines de 2025.

De todas formas, el jugador de 20 años recalcó que no espera sentir en demasía el salto desde Wanderers a uno de los animadores del fútbol chileno. “La presión sigue siendo la misma. El hincha wanderino te exige al representar a la ciudad y pelear campeonatos. Es distinto ahora pelear por el torneo nacional o jugar copa internacional, pero la presión es más lo que uno tiene que demostrar en cancha. Hay que entregar lo mejor de cada uno”, sostuvo.

Daniel González y su charla con Ariel Holan

Ante la consulta de ADN Deportes, el central expresó qué conversó con el DT de Universidad Católica en su primera jornada de entrenamientos en San Carlos de Apoquindo. “Me contó de su idea de juego. Voy a aprender mucho, es un DT campeón de Sudamericana y lo que logró acá. Los conceptos los tiene claro, sostener ataques con la pelota y ser protagonista. Es algo que cualquier equipo quiere en su sistema”, reconoció junto con valorar cómo ha afrontado su rápido progreso en el fútbol profesional.

“Si bien debuté con 17 años, viví el proceso de la sub 23 también. De ahí empecé a jugar, no tanto como cuando ascendió Wanderers, pero no tenía el tiempo para asimilar lo que estaba viviendo. Quería demostrar mis condiciones. Miguel Ramírez me ayudó mucho en mi crecimiento como central. Hago lo que quería desde chico, que era jugar fútbol. Lo tomo con responsabilidad. Va de la mano a lo que uno va jugando con lo mental“, cerró.