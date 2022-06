Este jueves, el chileno Carlos Palacios tuvo una difícil jornada en el Brasileirao Serie B. El futbolista de 21 años falló la última ocasión del encuentro entre el Vasco de Gama y Gremio por la fecha 10 del torneo y su equipo solo rescató un punto en casa.

Desde su llegada al cuadro carioca, el formado en Unión Española ha logrado volver a sumar minutos, a diferencia de la recta final de su estadía en Inter de Porto Alegre. En el duelo de este jueves, frente al otro cuadro gaúcho, Palacios ingresó desde la banca a los 72 minutos.

Con el marcador 0-0, el técnico Zé Ricardo buscó una alternativa en ofensiva y envió a la cancha al oriundo de Renca. En pocos minutos, Palacios logró mostrar sus capacidades e incluso recibió una de las mejores puntuaciones de su equipo por parte del sitio SofaScore.

Cuando se jugaba el penúltimo minuto del tiempo añadido, el futbolista chileno recibió en la entrada del área, enganchó a un rival para posicionarse con su pierna hábil y remató con potencia, pero el balón se estrelló en el travesaño. Así, Vasco de Gama y Gremio repartieron puntos por el Brasileirao Serie B. Tras el pitazo final, Carlos Palacios no soportó la frustración por el disparo fallido y lloró en el campo de juego. Inmediatamente, el atacante recibió el apoyo de su equipo.

Ex-Inter, Carlos Palacios acertou o travessão no empate do Vasco com o Grêmio 👇🏻 pic.twitter.com/yG7nrB8wdZ

— Zona Mista (@zonamista_RS) June 3, 2022