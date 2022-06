Carlos Palacios rompió en llanto tras empate de Vasco da Gama: fue consolado por sus compañeros

Carlos Palacios fue protagonista del empate 0-0 entre Vasco da Gama y Gremio por el Brasileirao B, partido disputado durante la noche del pasado jueves.

El delantero nacional comenzó el encuentro desde la banca. A partir del minuto 72, su entrenador, Zé Ricardo, lo hizo ingresar al campo de juego en busca de destrabar el empate y quedarse con el triunfo.

Pese a tener acción en la recta final del compromiso, el chileno tuvo la chance de ser el héroe para Vasco da Gama. Cuando se jugaban los descuentos, Palacios encaró dentro del área rival, se sacó a un defensor de encima y remató al arco, sin embargo, su disparo se clavó en el travesaño y luego el balón se alejó de la portería.

Al finalizar el partido, el ex Unión Española rompió en llanto por la clara ocasión que falló, lo que hubiese significado un agónico triunfo para el “Almirante”.

Carlos Palacios tuvo que ser consolado por sus compañeros de equipo, quienes levantaron al jugador del piso, lo abrazaron y le dieron su apoyo.

Ex-Inter, Carlos Palacios acertou o travessão no empate do Vasco com o Grêmio 👇🏻 pic.twitter.com/yG7nrB8wdZ

— Zona Mista (@zonamista_RS) June 3, 2022