Joaquín Larrivey: “Estoy convencido que Diego López es la persona idónea para conducir a la U”

Joaquín Larrivey es uno de los grandes referentes de los últimos años en la U y, por lo mismo, es palabra autorizada para analizar el presente del club pese a su abrupta salida del equipo pese a ser el goleador de la última temporada y alabó la llegada de Diego López.

“Es como un hermano mayor para mí en la parte futbolística y sentimental. Compartimos 3 años y medio en Italia, él siendo el capitán y uno de los jugadores con más partidos en el Cagliari. Me arropó él y su familia, a sus hijos los quiero como si fueran sobrinos. Es una relación de mucho aprecio”, aseguró el trasandino, en conversación con ADN Deportes desde Italia, donde culminó la temporada con el Cosenza, club de la Serie B.

Junto con explicitar su vínculo personal con Diego López, Joaquín Larrivey también reconoció charlas en el último tiempo con el charrúa en medio de sus negociaciones para llegar a la U de Chile.

“Con Diego hemos hablado bastante desde el momento que podía llegar a la U, no sólo del equipo sino del país. Le deseo lo mejor, lo aprecio mucho, es un amigo, representará a un club que quiero muchísimo. Es un entrenador muy capacitado para llevar adelante a un club de tanta trascendencia como la U“, explicó, junto con anticipar una exitosa etapa del ex DT de Peñarol en Chile.

“Tiene muchísimo carácter, va para adelante. Estoy convencido que es la persona idónea para conducir a la U, no tengo dudas que le va a ir bárbaro“, sentenció el delantero de 37 años.

Joaquín Larrivey y el momento de la U de Chile

En el diálogo con ADN Deportes, y más allá de su turbulenta salida del club tras no llegar a acuerdo en la renovación de su contrato con Azul Azul a fines del 2021, explicó que no descarta la opción de volver a la U en el futuro.

“Estoy muy enfocado en el Cosenza, tengo contrato por un año más. En esta etapa de mi carrera pienso más en el presente. A la U no le cierro las puertas no sólo como jugador sino también en cualquier otra opción que pueda llegar a surgir. Quiero mucho al club, me encantaría volver. Veo difícil la etapa como jugador, pero me encantaría tener la oportunidad como entrenador“, apuntó junto con evaluar el presente deportivo del equipo.

“Falta estructura, ensamble de piezas entre algunos jugadores. El equipo todavía no se encontró plenamente, es un equipo en formación. Es muy difícil cuando cambian tantos jugadores año tras año”, cerró.