Isco le dijo adiós al Real Madrid con un dardo para Mbappé: “A este club no se le debe decir que no, aunque hay excepciones”

Isco Alarcón le dijo adiós al Real Madrid luego de coronarse campeón de la UEFA Championes League el pasado fin de semana. El volante deja al cuadro “merengues” tras nueve años y en su despedida publicó una emotiva carta con un dardo para Kylian Mbappé.

“Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones”, señaló el mediocampista refiriéndose al delantero francés, quien decidió no irse al elenco madrileño para seguir en PSG.

“Recuerdo decirle a mi gente ‘joder el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer’, y llegó la décima. Todo lo que viene después ya es historia”, indicó el jugador español.

Isco repasó todo lo que logró con los “merengues” y afirmó que “me lo he pasado de puta madre y que me quiten lo bailao, porque sin duda me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagan”.

Por último, el volante agradeció a todo el club, a sus hinchas y aseguró que Real Madrid muy pronto ganará su 15° Champions League. “Por cierto, ayer le decía a un amigo que no entendía para qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles si la 15 está de camino. Hasta siempre y Hala Madrid”, concluyó.