Hizo historia: los bestiales números que dejó Julián Álvarez tras sus seis goles frente a Alianza

Pep Guardiola se frota las manos. El entrenador español del Manchester City fichó hace algunos días el noruego Erling Haaland, pero antes había asegurado el nombre de Julián Álvarez, el “diamante en bruto” de River Plate.

El cordobés vivió una noche bestial este miércoles en Buenos Aires siendo el protagonista de la brutal goleada que le propinó la “Banda Sangre” a Alianza Lima de Perú. Fue un contundente 8-1, con seis goles del ariete.

Como era de esperar, todas las miradas se centraron en la “Araña” al hacer historia en el torneo. Álvarez se transformó en el segundo jugador en anotar seis goles en un mismo partido por el torneo continental de clubes.

El primero fue el argentino-boliviano Juan Carlos Sánchez. El jugador del Blooming de Bolivia le anotó también seis goles al Deportivo Italia de Venezuela en la Copa Libertadores de 1985 para meterse en la siguiente fase del campeonato.

Pero los número no se detienen ahí. Según estadísticas de Olé de Argentina, Julián Álvarez llegó a los 51 goles en 115 partidos oficiales con River Plate y quedó a solo cuatro tantos de romper la marca de Rafael Santos Borré como el goleador de los “Millonarios” en la “Era Marcelo Gallardo”.

En lo que iba de torneo, Julián Álvarez no había logrado marcar goles y venía de una mini sequía de tantos que solo duró dos partidos. Con sus seis goles, quedó como el segundo máximo anotador de la versión 2022 de la Copa Libertadores, detrás del brasileño Rafael Navarro Leal con siete.

“¿Si puedo hablar con Guardiola para que lo dejen seis meses más? Si lo quieren ceder hasta fin de año no vamos a tener problemas y vamos a ser agradecidos. Vamos a preparar a un futbolista que esté listo para dar el salto, pero le podemos dar mayor vuelo. No me va a escuchar el pedido, pero estaríamos muy agradecidos si lo deja hasta fin de año”, dijo Marcelo Gallardo ante la inevitable partida de Julián Álvarez al Manchester City.