El trabajo de Gustavo Quinteros en la dirección técnica de Colo Colo lo ha llevado a convertirse en uno de los candidatos al banco de la selección chilena. Tras una compleja primera temporada en la que el equipo peleó el descenso, el técnico ha logrado consolidar un plantel competitivo que se alza como el gran candidato al título del Torneo Nacional 2022.

En conversación con ADN Deportes, el representante de Quinteros, Luciano Duthu, reconoció que habían mantenido conversaciones con gente de la ANFP. “Estamos a la espera del llamado del presidente de la Federación”, apuntó Duthu.

Sin embargo, el expresidente de Blanco y Negro y máximo accionista de la concesionaria, Aníbal Mosa, reiteró que el argentino nacionalizado boliviano se mantendrá en Macul hasta el final de temporada. “Nos veo con Gustavo Quinteros hasta fin de año de todas maneras. No hay ninguna duda. Lo he conversado varias veces con él y va a terminar este año acá”, manifestó.

Respecto a una eventual salida a la Roja, una vez finalizada la temporada, Mosa comenta que la institución no pondría mayor resistencia. “Me parece sensato. Uno no tiene que ser egoísta. Me gustaría que se quedara por mucho tiempo, dado el equilibrio que ha logrado en este equipo. Si la selección lo necesita y hay que hacer gestos, yo creo que sí”,

En cuanto al plantel de Colo Colo, el extimonel albo aseguró que no han recibido ofertas por Gabriel Suazo y Brayan Cortés, y que continúan trabajando en su renovación. Además, no descarta la llegada de refuerzos en el mercado de transferencias. “Hay que resolver algunas cosas y escuchar al técnico y ver de qué manera podemos potenciar al equipo”, sostuvo.

Por último, Aníbal Mosa expuso que la ANFP les ratificó que el partido ante Ñublense se jugará el próximo lunes y que podrán contar con los jugadores convocados a la selección. “Lo que nosotros tenemos comprometido por parte del presidente Pablo Milad es que el calendario se mantiene para el lunes, con los jugadores de la selección jugando por Colo Colo y después yendo a Juan Pinto Durán”, afirmó.

De esta manera, Colo Colo cerrará la primera rueda del Torneo Nacional frente a los dirigidos por Jaime García, en un duelo clave por la punta del campeonato. El compromiso se jugará el lunes 30 de mayo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.