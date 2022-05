El caso Byron Castillo se mantiene en desarrollo mientras las diversas federaciones aguardan por la resolución. Inicialmente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tenía hasta el sábado 21 de mayo para presentar su defensa por las irregularidades en la nacionalidad del futbolista, pero la FIFA le concedió una extensión a la asociación y el nuevo plazo se fijó para el domingo 5 de junio.

Según información de ADN Deportes, la FEF solicitó una prórroga de 15 días al ente rector del fútbol mundial y desde Zúrich aceptaron, excepcionalmente, el aplazamiento de la fecha final para presentar su posición ante la Secretaría de la Comisión Disciplinaria.

El caso para esclarecer el origen de Castillo comenzó el pasado 11 de mayo, cuando la FIFA decidió abrir un procedimiento disciplinario por la denuncia de la ANFP.

La prórroga ocurre luego de las declaraciones del secretario de la FEF, Nicolás Solines, quien le restó importancia a la acusación chilena. “Este reclamo no tiene pies ni cabeza. La federación chilena no tuvo la prolijidad de cerciorarse con nuestra autoridad nacional, que es la competente para decir que alguien es nacional de un país, y evidentemente Byron Castillo es ecuatoriano”, manifestó a La Red AM de Argentina.

En tanto, en la ANFP aguardan por la resolución que determinará la FIFA ante los alegatos liderados por el abogado Eduardo Carlezzo. “No tengo ninguna duda que el jugador nació en Colombia”, manifestó con convicción el jurista en conversación con ADN Deportes. De todos modos, el brasileño aseguró que el hecho de que se compruebe la falsificación en los documentos no significa que la FIFA deba entregar el cupo ecuatoriano en el Mundial de Qatar a Chile.

El fallo de la FIFA por el caso Byron Castillo debe estar antes del 13 de junio, fecha en la que Perú enfrentará al ganador entre Australia y Emiratos Árabes Unidos por el repechaje a la Copa del Mundo.