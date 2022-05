Este miércoles, el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, se refirió a la apertura de un expediente disciplinario por parte de FIFA ante la situación irregular de Byron Castillo.

“Seguimos cautelosos. Este es el punto inicial del juego, la apertura de un proceso pone la pelota en cancha y da la oportunidad de que Ecuador ponga sus alegatos y observaciones”, planteó en conferencia de prensa, junto con explicar por qué Perú está también involucrado.

“Ecuador tiene 10 días para presentar su contestación y se abrió plazo para que Perú presente sus observaciones. En ningún momento mencionamos a Perú, pero yo entiendo que, potencialmente, se identificó que, entre las sanciones que podría aplicar FIFA, alguna podría afectarlos y, por lo tanto, para evitar eventuales nulidades futuras se entendió citarlos“, planteó Eduardo Carlezzo, que enfatizó la necesidad de prontas resoluciones.

“A FIFA le interesa resolver lo más rápido posible, a nadie le interesa la incertidumbre. En 10 días sabremos la posición de Ecuador y si entiende que no hay más pruebas a buscar, tendría el proceso listo para fallar. En 30 días podríamos tener un fallo de la Comisión Disciplinaria“, puntualizó el brasileño.

“Está lejos de ser un proceso simple, por todo lo que está en juego: una plaza en el Mundial. Hay mucha organización que ya se hizo, pero los hechos son extremadamente graves. No tengo ninguna duda que el jugador nació en Colombia. FIFA tiene conocimiento de la necesidad en la velocidad de una decisión, sea cual sea, pero esperamos que sean en el plazo más corto posible”, insistió el jurista.

Eduardo Carlezzo y las sanciones contra Ecuador

Junto con todo lo anterior, argumentó que las infracciones plantean que lo ocurrido con Byron Castillo implica violación al fair play (artículo 11), falsificación de documentos (artículo 21) y el uso de un seleccionado no convocable (artículo 22), lo que da pie para que los partidos en los que enfrentó a la Roja terminen por 3-0 a favor de Chile.

“Nuestras peticiones son en tres líneas: sancionar a Ecuador por los artículos 21 y 22. Debido a la gravedad de los hechos pues esto lleva desde hace muchos años, pedimos que sea prohibida su participación en el fútbol profesional y que a Chile se le den los puntos y la exclusión de Ecuador para el proceso a 2026″, expuso, junto con descartar que los castigos sean sólo para Byron Castillo.

“Esto no cambia nada, el proceso disciplinario se abrió contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cualquier sanción que se aplique, seguramente será para ellos (..) Aplicando el artículo 22, Chile llegaria cuarto y no veo que eso pueda beneficiar a otras selecciones nacionales. Otros que puedan tener interés, no me cabe calificar o suponer intereses que tengan”, zanjó.

Además, cuestionó lo argumentado por Ecuador en torno a un proceso judicial que avaló la convocatoria de Byron Castillo. “Hay que analizar el contenido de la decisión. En el proceso, la Corte de Justicia de Guayas no estableció de ninguna manera al fondo respecto de si el certificado de nacimiento es verdadero o no. Es un instrumento legal para garantizar su derecho constitucional a tener una cédula de identidad, nada más”, cerró.