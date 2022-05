El caso Byron Castillo se mantiene en pleno desarrollo mientras las diversas federaciones aguardan por la resolución de la FIFA. El 11 de mayo, el ente rector del fútbol mundial aceptó la denuncia de la ANFP por las irregularidades en torno a la nacionalidad del futbolista, por lo que inició un procedimiento disciplinario.

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) han reiterado su rechazo a las acusaciones chilenas y se muestran confiados de mantener el cupo al Mundial de Qatar 2022.

En conversación con La Red AM de Argentina, el secretario de la FEF, Nicolás Solines, evidenció la convicción que existe en Ecuador. “Este reclamo no tiene pies ni cabeza. La federación chilena no tuvo la prolijidad de cerciorarse con nuestra autoridad nacional, que es la competente para otorgar nacionalidad o decir que alguien es nacional de un país, y evidentemente el jugador Byron Castillo es ecuatoriano”, apuntó.

El integrante de la federación ecuatoriana afirmó que lograrán demostrar que el futbolista cuenta con la nacionalidad en regla. “Tenemos la documentación que lo prueba así, por lo que estamos tranquilos. Sabemos que FIFA no va a inmiscuirse en temas soberanos como la nacionalidad de una persona. No nos preocupamos”, aseguró.

“Lo que se cuestiona es la nacionalidad, pero nuestro registro civil lo tiene inscrito como ecuatoriano de nacimiento, nacido en la Provincia del Guayas en 1998. Nos hubiese gustado que la federación chilena primero acuda a nosotros, pero tenemos que defendernos en FIFA y mostrar la documentación”, concluyó Nicolás Solines.

De momento, el organismo con sede en Zúrich no ha entregado alguna actualización respecto al caso y tanto la ANFP como la FEF, además de otras federaciones, esperan por el dictamen final.