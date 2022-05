Universidad Católica quedó eliminada de la Copa Libertadores y se concentrará en el Torneo Nacional, además de buscar asegurar la clasificación a Copa Sudamericana.

El mediocampista Ignacio Saavedra lamentó no cumplir con el objetivo del equipo, pero espera mantenerse en la competencia internacional y repuntar en el plano local. “En la Libertadores queríamos pasar a octavos, pero ahora se nos presenta la Sudamericana, que es un torneo importante. En el torneo local tenemos que empezar a recuperar puntos. En la interna apuntamos a lo máximo y de eso no hay duda”, manifestó en conferencia de prensa.

Por otro lado, Saavedra se mostró ilusionado por el regreso de Ariel Holan a la banca cruzada. “Es el mejor técnico que he tenido y cuando estuvo fue el año en que mejor rendimiento tuve. Ariel llegó a darme lo táctico y para mí siempre va a ser bueno que él esté acá. No solamente para mí, sino que sé que a muchos les va a servir”, apuntó.

Por último, el volante formado en la precordillera se refirió al periodo en el que se mantuvo en el banco de suplentes, con Cristian Paulucci en la dirección técnica. “Para todo futbolista es un momento duro cuando no se juega, pero quizás es lo que me faltaba aprender, que cuando estás afuera tienes que luchar para recuperar tu puesto y no soltarlo más. No fue lindo, pero son cosas que tienen que pasar”, concluyó.

El próximo partido de Universidad Católica será ante Audax Italiano por la fecha 14 del Torneo Nacional. Dicho compromiso se jugará en El Teniente este sábado 21 de mayo desde las 15:00 horas.