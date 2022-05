Jean Meneses es nuevo jugador del Toluca y se suma a otros dos nacionales en los “Diablos Rojos”

En una de las primeras movidas del mercado de pases en el fútbol de México, el volante chileno Jean Meneses se transformó en nuevo jugador del Toluca.

Con 29 años, el formado en San Luis de Quillota puso fin a tres años en el León, donde fue campeón de la Liga MX en 2020 y su rendimiento le permitió ser considerado para la selección chilena durante el último proceso clasificatorio.

“Un chileno con gambeta y velocidad en su máxima expresión y asistencias de 100”, escribieron en Toluca para describir las cualidades de Jean Meneses al ratificar su llegada al club.

Un 🇨🇱 con gambeta y velocidad en su máxima expresión, asistencias de 💯. ¡Bienvenido al infierno, 𝗝𝗲𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗲𝘀𝗲𝘀! 🔥🔥🔥⁰⁰#Nuevo𝗗𝗶𝗮𝗯𝗹𝗼 pic.twitter.com/gvBti5hM6W — Toluca FC (@TolucaFC) May 18, 2022

Así las cosas, Jean Meneses es el tercer chileno en sumarse a los “Diablos Rojos” de cara al plantel para el segundo semestre del año, considerando que ahí ya están el defensa Valber Huerta y el volante Claudio Baeza.

La despedida de León para Jean Meneses

Tras 152 partidos y 21 goles por el equipo desde su arribo en 2019 entre Liga MX, Copa MX y Concachampions, en la “Fiera” dedicaron sentidas palabras en sus redes sociales para oficializar la salida de “Takeshi”.

“Gracias por tu alegría, talento y entrega. Mucho éxito en todo lo que venga, aquí siempre tendrás una familia“, expresaron para compartir la noticia.

Querido Jean, muchas gracias por tu alegría, talento, y entrega. Mucho éxito en todo lo que venga, aquí siempre tendrás una familia.#SerFieraSiempreSeráUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/5GaXazW0pu — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) May 18, 2022

El propio jugador también reaccionó emocionado ante su cambio de club en México. “Estoy completamente agradecido de la vida y de cada uno de quien me ha apoyado en mi carrera. Hoy me toca dejar al León, un equipo al que defendí por cuatro temporadas y me dio todo“, expresó a través de su cuenta en Instagram.