Tiane Endler palpitó la gran final de Champions ante el Barcelona: “El que gane el mediocampo probablemente sea el que logre triunfar”

Luego de obtener el premio a la mejor golera de la Liga Francesa, la golera chilena Christiane Endler se refirió a la final de la Champions League femenina entre el Olympique de Lyon y el Barcelona.

La capitana de la Roja destacó el poderío de las catalanas, aunque de igual forma de mostró confiada en poder llevarse el trofeo junto a la escuadra francesa.

“El Barcelona tiene grandes jugadoras, han hecho un gran trabajo de formación y luego han contratado jugadoras clave para hacerlas crecer”, comenzó diciendo.

En esa línea, Tiane añadió que “físicamente han crecido mucho. Era uno de sus puntos más bajos y han hecho un trabajo importante en este sentido. Tienen un registro Barça que han ido desarrollando. Tienen un base muy parecida, llevan años trabajando mucho y se conocen bien. El club ha trabajado muy bien en ese sentido”.

“No me imagino al Barcelona no teniendo mucho el balón. Hay que ser inteligentes y saber cómo contrarrestar y cómo ordenarse. Nosotras también ejercemos una presión importante y buscamos que no puedan jugar. El que gane el medio del campo probablemente sea el que logre triunfar”, agregó la meta nacional.

Finalmente, la golera destacó las virtudes de su equipo de cara al partido decisivo por el máximo título europeo de clubes.

“La velocidad que tenemos arriba, la eficacia, porque somos un equipo que tiene quizás no tantas ocasiones pero las que tiene las marca. Los balones parados también, ahí podemos marcar una diferencia y el juego, si logramos controlar el mediocampo podemos hacer mucho, tenemos buen medio campo”, cerró.