José María Carrasco descarta una salida anticipada de la U: “Me siento cómodo por la confianza del cuerpo técnico y el equipo”

El defensor de Universidad de Chile, José María Carrasco, afrontó públicamente las dudas que se han presentado en torno a su continuidad en el plantel azul ante la evaluación por su rendimiento por su arribo a la U este año.

“Soy consciente del rumor aquel hace un tiempo, pero lo desconozco. Estoy enfocado en la U, los entrenamientos con el nuevo cuerpo técnico. Tengo contrato hasta diciembre, sólo pienso en el partido del sábado contra Huachipato”, apuntó el jugador boliviano, que descartó el hecho de que su contrato tenga una cláusula para que el vínculo pueda expirar a mitad de año.

“Tendrían que hablarlo con la dirigencia. No estoy intranquilo por eso, en un club grande siempre pasan este tipo de cosas. Tengo que mantener la cabeza firme. Me siento cómodo con el grupo y con la gente (…) Estoy tranquilo, trato de apegarme al grupo y a mi familia. No estoy pensando ni me ronda la cabeza, sólo pienso en entrenarme bien y ganarme un puesto entre los 11, seguir siendo un aporte y crecer en lo personal”, recalcó José María Carrasco.

José María Carrasco y su futuro en la U

El futbolista de 24 años descree de la opción de partir a mitad de año, aunque asumió que su nivel no ha sido el mejor. “Uno está en constante evaluación partido tras partido. Hay un nuevo cuerpo técnico, pero no se me cruza por la cabeza ese tema. Estoy enfocado en seguir creciendo, me siento cómodo por la confianza que me ha brindado Sebastián Miranda y el equipo”, comentó.

En lo netamente futbolístico, quien llegó a Universidad de Chile por insistencia del ya ex gerente deportivo del club, Luis Roggiero, reconoció los problemas de juego. Sin embargo, también destacó la evolución desde la llegada de Sebastián Miranda.

“Ha sido una temporada atípica, pero el grupo está fuerte y con este cuerpo técnico trataremos de seguir aportando. A final de año se hará un balance de todo lo que se ha hecho. Nos ha costado, hemos cometido errores, pero creo que en los últimos dos partidos hemos tenido una mejoría, se han visto cosas buenas en lo defensivo y lo ofensivo“, cerró.