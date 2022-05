Maximiliano Rolón, exjugador de Coquimbo Unido, falleció en un accidente automovilístico

Una lamentable noticia llegó desde Argentina esta sábado por la tarde, la que golpeó al fútbol chileno. El ex delantero de Coquimbo Unido, Maximiliano Rolón (27) falleció producto de un accidente automovilístico.

Los hechos ocurrieron en la ruta 33 de Argentina, a la altura de Pujato camino a la ciudad de Rosario. En el accidente, también falleció uno de los hermanos de Rolón, Ariel, quien jugaba en el pueblo de Chabas.

“Ambos perdieron la vida cuando el Fiat Punto en el que viajaban chocó contra un árbol de gran porte, tras salir de la banquina, según informó el diario La Capital de Rosario”, relataron en Olé de Argentina.

El ex delantero vistió la camiseta de Coquimbo Unido en la temporada 2018 cuando los “Piratas” jugaban en la Primera B. Disputó 18 partidos y anotó tres goles.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro exjugador del Ascenso 2018 Maximiliano Brian Rolón (QEPD). Desde el puerto le enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos/as y cercanos/as en este momento de profundo dolor”, escribieron las redes sociales del cuadro “Pirata”.

El ex ariete debutó en el profesionalismo vistiendo la camiseta del FC Barcelona B en el 2014, para luego marcar pasos por el Santos de Brasil, CD Lugo de España, Arsenal de Sarandí en Argentina, Coquimbo Unido en nuestro país y finalmente en el Fuerza Amarilla de Ecuador, último equipo que defendió en el 2019.

#ArsenalFútbolClub lamenta profundamente el fallecimiento de Maximiliano Rolón, ex jugador de la institución, y envía sus mayores condolencias a familiares y amigos.

O CD Lugo quere transmitir as súas condolencias a familia e amigos do ex-xogador albivermello Maxi Rolón, despois do seu pasamento en accidente de tráfico.

Estamos convosco.

