En la previa al duelo de su equipo, el Real Betis, ante el Granada, el técnico chileno Manuel Pellegrini se refirió a las opciones de clasificar a la Champions League.

El elenco verdiblanco marcha quinto en la Liga Española, a falta de dos fechas del final y a cinco puntos del último cupo a la máxima competencia europea, por lo que el choque en el Benito Villamarín asoma como la última chance de conservar chances.

Aunque no depende totalmente de ellos para estar en Champions League, pues al menos necesitan que este fin de semana el Atlético de Madrid derrote al Sevilla, Manuel Pellegrini no baja los brazos. “La temporada no está terminada. Afrontamos cada partido para sumar los tres puntos y vamos a colocar el mejor equipo en el once inicial”, explicó en conferencia de prensa.

“El plantel está pendiente de los partidos siguientes, todo lo demás son especulaciones. No dependemos de nosotros, pero queremos sumar tres puntos y ver hasta dónde podemos llegar“, aseguró el “Ingeniero”.

Manuel Pellegrini y los progresos del Real Betis

El entrenador nacional no podrá contar con Claudio Bravo, quien se mantiene lesionado, pero aludió indirectamente al portero al destacar un aspecto clave del funcionamiento del equipo: la defensa.

“Por suerte ha habido una mejora considerable en la parte defensiva. Un equipo que quiere ser campeón debe bajar de los 30 goles. Nosotros ya hemos bajado de 60, después 40 y ojalá la próxima temporada sigamos bajando más“, puntualizó el técnico de 68 años.

El partido del Real Betis ante el Granada está programado para las 13.30 horas de Chile este domingo.