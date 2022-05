David Escalante se defiende por festejar el “gol fantasma” contra Wanderers: “No fue nada desleal”

Una de las reacciones que más ha generado críticas respecto al gol no cobrado a Santiago Wanderers en el empate a Cobreloa es el festejo del atacante loíno, David Escalante.

El ex Santiago Morning celebró efusivamente el disparo que nunca entró en la portería caturra y, para muchos, aquella acción indujo al error por parte del juez Patricio Blanca.

En conversación con ADN Deportes, David Escalante se defiende por lo ocurrido. “Pensé que había entrado esa pelota, pega en el travesaño y en el palo de abajo. Cuando pasó eso, pensé que pegó dentro de la línea. No me dí cuenta, si no no hubiese festejado. No fue nada desleal ni para perjudicar a Wanderers“, argumentó “Chiquito”, que lamentó todo lo ocurrido.

“Estoy a 3, 4 metros y la ví adentro, el lineman está a 35, 40 metros. Fue un error humano. A veces el fútbol da estas cosas, no fue con mala intención“, apuntó el delantero de Cobreloa.

David Escalante y el momento de Cobreloa

En cuanto al desarrollo del encuentro, el atacante de 30 años lamentó el no haber podido llevarse los tres puntos en Calama ante el elenco porteño.

“El primer tiempo fue un poquito más Santiago Wanderers, y el segundo tiempo fue poco nuestro. La pelota no quiso entrar, fue un empate ingrato. La categoría es muy competitiva, salvo lo histórico que está haciendo Magallanes”, aseguró, expectante por el cuarto lugar que ocupan en la Primera B.

“Nos faltan 21 fechas y la fe está intacta en que vamos a pelear hasta la última fecha. No tengo dudas que vamos a ascender“, cerró el delantero argentino.