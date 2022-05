Hernán Galíndez no tiene sospechas sobre Byron Castillo: “Es ecuatoriano y no tengo dudas de eso”

Durante la jornada de este miércoles, la FIFA confirmó que acepta la denuncia que realizó Chile por el caso Byron Castillo, por lo cual, abrirá un procedimiento disciplinario respectivo a la situación.

A través de un comunicado oficial, el ente rector del fútbol mundial señaló que la Federación chilena presentó “diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura”, indicaron.

Si bien los hechos comenzaron hace varios días y lo que partió como un rumor terminó siendo una realidad, la situación tiene en vilo a todo el pueblo ecuatoriano ante la posibilidad inminente de perder el cupo para Qatar 2022 que ganaron en cancha.

En ello, el portero ecuatoriano de la Universidad de Chile, Hernán Galíndez, comentó que: “Byron es ecuatoriano y no tengo dudas de eso. La verdad es que, como dije, nosotros clasificamos en la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial”, dijo en conversación con TNT Sports.

“Entiendo que la FIFA, al recibir una demanda, pida la documentación correspondiente. Es algo normal y se suponía que iba a ser así. Pero eso no cambia lo que yo sé, hablamos con Byron, pero no de este tema. De cosas nuestras. De cosas del plantel, pero no puntualmente de esto”, complementó el portero de los azules.

Insistió en que: “si la Federación entiende que hay que hacer un reclamo, está en todo su derecho. La realidad dice que estamos clasificados, que clasificamos el día que perdimos en Paraguay… más que eso, no se sabe”, cerró el portero universitario.