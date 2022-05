El mundialista en Francia 1998 y siete veces campeón en el fútbol chileno, Moisés Villarroel, está alejado, de momento, del fútbol. Tras su salida de Santiago Wanderers en diciembre de 2021, el exmediocampista espera regresar pronto a la actividad.

En noviembre del año pasado, los caturros despidieron a Emiliano Astorga del primer equipo y anunciaron a Villarroel como el nuevo entrenador. Sin embargo, horas más tarde, la dirigencia encabezada por Reinaldo Sánchez cambió su decisión y comunicó que Jorge Garcés sería el nuevo técnico.

De todos modos, el exseleccionado nacional se mantuvo como el encargado del fútbol joven de la institución. Pese a esto, a menos de un mes en dichas funciones, el exjugador de Colo Colo fue despedido de Santiago Wanderers.

En marzo, la caótica salida de Villarroel sumó un nuevo episodio. Cuando llegó al centro de entrenamiento del equipo, ubicado en Mantagua, para dejar a su hijo Cristóbal, los guardias no le permitieron el ingreso. Según le comentaron, la medida habría sido una orden expresa de la familia Sánchez.

En conversación con Deportes 13, el entrenador analizó la situación con los caturros y aseguró que no mantiene sentimientos en contra. “No le guardo ningún rencor a la institución, sino todo lo contrario. Soy hincha de Wanderers y mis hijoss están en el club, uno en el plantel adulto y otro en la Sub 15. Si ellos no estuvieran ahí, mi relación sería como hincha y exjugador”, manifestó.

De la cancha al auto

Moisés Villarroel tuvo su primera experiencia como entrenador profesional en 2018, precisamente en el cuadro caturro, y espera poder retornar pronto a la actividad.

De momento, el mundialista con la Roja comenta que se encuentra como conductor en Uber. “A mí la verdad que no se me cae la corona por trabajar en Uber, no se me caen mis principios. Tengo muy claro que el trabajo dignifica. Por lo menos, para mí esto es un trabajo, una posibilidad de que la gente pueda moverse”,

Por último, el técnico de 46 años criticó la falta de chances que le dan los clubes nacionales a los entrenadores chilenos, optando por estrategas trasandinos. “Lamentablemente, en los últimos años el fútbol chileno se ha nutrido de muchos colegas argentinos. Eso ha mermado la posibilidad de que el técnico nacional pueda tener más posibilidades”, apuntó.

“No tengo idea por qué pasa, sabiendo que en Chile tenemos buenos técnicos salidos del INAF, uno de los institutos con mayor prestigio en Sudamérica. Esperemos que cuando se abran las puertas podamos aprovechar las oportunidades al máximo”, concluyó.